Кубинским диссидентам запретили выходить из дома во время съезда компартии

Кубинские диссиденты говорят, что власти перекрыли им доступ к интернету и не позволяли покидать дома во..

[Таня Бругера, активистка]:

«Они пришли к нам, собрали всех активистов и сказали, что мы вообще не можем выходить на улицу во время съезда компартии Кубы. Они сказали, что мы должны оставаться дома, как под арестом. Законных оснований для этого не было».

Кубинские диссиденты говорят, что власти перекрыли им доступ к интернету и не позволяли покидать дома во время съезда Коммунистической партии Кубы, который походил с 16 по 19 апреля.

Четырёхдневный съезд, на котором объявили об уходе Рауля Кастро с поста лидера компартии, проходил в условиях тяжелого экономического кризиса. Положение плановой и жёстко контролируемой экономики усугубилось ещё больше из-за санкций США и пандемии коронавируса.

[Таня Бругера, активистка]:

«В день начала Конгресса они лишили нас доступа к интернету и мобильной связи. И лично я обратно интернет и связь пока не получила. Так власти пытаются не дать активистам поговорить друг с другом или даже поделиться своим мнением о том, что происходит в стране».

Итогом съезда стало то, что объявили нового лидера Компартии Кубы. Им стал Мигель Диас-Канель, который три года назад заменил Кастро на посту президента. То есть впервые с 1959 года островом будет управлять человек, фамилия которого не Кастро.

Стоит отметить, что социальные сети на Кубе стали своеобразной платформой для обмена мнениями среди диссидентов. В связи с этим партия в воскресенье приняла резолюцию с призывом усилить так называемый «активизм сторонников Кубинской революции» в социальных сетях.

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