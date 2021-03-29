Военные Мьянмы открыли огонь во время похорон погибшего протестующего

В воскресенье по всей Мьянме хоронили тех, кто погиб во время антиправительственных протестов накануне. Суббота стала..

В воскресенье по всей Мьянме хоронили тех, кто погиб во время антиправительственных протестов накануне. Суббота стала самым кровопролитным днём с тех пор, как 1 февраля в стране произошёл военный переворот и вспыхнули народные выступления. Как предполагается, в стычках с военными 27 марта погибло 114 человек.

При этом даже во время похорон было небезопасно. Как говорят свидетели, в городе Баго полиция открыла огонь по похоронному шествию. Люди пришли проститься с 20-летним студентом, которого застрелили в субботу. Когда они начали петь революционные песни, прибыли силы безопасности и начали стрелять. О погибших в том инциденте сообщений не поступало.

Кровопролитие в субботу снова всколыхнуло волну негодования в мире. Так, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил убийства безоружных мирных жителей, включая детей, и сказал, что Лондон будет работать с международными партнёрами, чтобы положить конец «бессмысленному насилию» и привлечь виновных к ответственности.

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс сказал, что армия совершает «массовые убийства». Он призвал страны мира прекратить финансирование военного правительства Мьянмы и перекрыть ему доступ к оружию.

Президент США Джо Байден назвал кровопролитие «ужасным и просто возмутительным».

Среди погибших в субботу есть, по меньшей мере, шесть детей в возрасте от 10 до 16 лет. Такие данные собрали на основе сообщений свидетелей.

В субботу в Мьянме также отмечали День вооружённых сил страны. На масштабных торжественных мероприятиях в столице старший генерал Мин Аун Хлайн обещал защищать людей и поддерживать демократию. Он также сказал, что страна проведёт новые выборы.

При этом на мероприятии не было привычного числа иностранных дипломатов.

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