Кенийские марафонцы тестируют первую отечественную обувь для бега на длинные дистанции

Кения известна своими бегунами-марафонцами, которые часто занимают призовые места на спортивных мероприятиях и устанавливают мировые рекорды...

Кения известна своими бегунами-марафонцами, которые часто занимают призовые места на спортивных мероприятиях и устанавливают мировые рекорды.

Теперь же она может похвастаться и первой в Африке линией чрезвычайно износостойкой обуви. Её основали кенийка Навалайо Осембо и американец Уэлдон Кеннеди.

Компанию зарегистрировали ещё в 2016 году. Потом после всех финансовых неурядиц им удалось собрать 140 тысяч долларов, чтобы начать производство облегчённых кроссовок.

Обувь, предназначенная для коротких дистанций, стоит около 90 долларов. Более износостойкая обойдётся примерно в 120 долларов.

[Навалайо Осембо, основательница бренда]:

«Наша обувь предназначена для максимального давления на среднюю часть стопы, поэтому этот бренд очень популярен в Восточной Африке, включая Кению и Эфиопию. Мы делаем обувь, которая смягчает это давление».

Около 80% клиентов компании – из США, 8% – из Европы и 12% – из Кении.

Кроссовки уже тестируют местные марафонцы. Среди них паралимпийский рекордсмен.

[Генри Ваньюике, кенийский паралимпийский рекордсмен]:

«Я горжусь тем, что использую что-то, что сделано в Кении самими кенийцами. У меня была эта обувь, я использовал её в различных марафонах на местном уровне, а также за границей, и это фантастическая обувь».

На фабрике работает 42 сотрудника. Каждый день они производят от 150 до 300 пар кроссовок. В планах компании – к концу 2021 года разработать специальную обувь для бега по горам.

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