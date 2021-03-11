Ferrari представила новый гоночный болид для «Формулы-1»

Итальянская команда Ferrari представила новый болид для «Формулы-1». Презентация проходит в Маранелло. Автомобиль с индексом SF21..

Итальянская команда Ferrari представила новый болид для «Формулы-1». Презентация проходит в Маранелло.

Автомобиль с индексом SF21 построен на базе прошлогоднего болида, но есть существенные изменения.

[Маттиа Бинотто, руководитель команды Scuderia Ferrari]:

«Мы пересмотрели аэродинамику, и у болида появился совершенно новый силовой агрегат. Ливрея также изменилась. Задняя часть окрашена в бордовый цвет. Примерно такой был на самом первом гоночном болиде Ferrari 125S».

Прошлый сезон для Ferrari стал худшим за последние 40 лет. Команда ни разу не победила и заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов «Формулы-1».

В этом году пилоты и руководство «Скудерии» нацелены на победу.

[Джон Элканн, глава компании Ferrari]:

«Презентация – это особенное событие. Наступает момент истины. И мы хотим показать и нашим болельщикам, и поклонникам «Формулы-1», что уважаем основателя нашей компании Энцо Феррари и начнём чемпионат 2021 года с мыслями о победе».

Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует 28 марта в Бахрейне. В составе Ferrari будут выступать Шарль Леклер из Монако и испанский пилот Карлос Сайнс-младший.

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