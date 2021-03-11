Житель Якутска сделал 14-метровую копию корабля из «Мандалорца»

[Айаал Фёдоров, создатель копии корабля]:

«Все эти элементы работают, включаются двигатели. Пока аккумулятора нет – хотим подключить к электричеству, но замерзает этот блок. Прицел работает, все кнопки не просто так стоят – все рабочие, включая двигатель, габаритки, задние подфарники, открывается люк. В принципе, вот так всё выглядит».

Якутские поклонники научной фантастики построили копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», созданного по мотивам «Звёздных войн». Автор идеи – житель Якутска Айаал.

Длина конструкции – 14 метров, ширина – десять, высота – четыре. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года. Помешали пандемия и финансовые трудности.

[Айаал Фёдоров, создатель копии корабля]:

«Я сначала вложил свои финансы, потом ещё друг помог – машину продал. Это безумие, конечно. Но уже ближе к концу появились спонсоры – более-менее помогали. Спасибо им».

Копию корабля установили на холме в парке «Урдэл». Айаал выложил фотографии конструкции в Instagram. Под одной из них оставил комментарий каскадёр, снимавшийся в «Мандалорце».

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