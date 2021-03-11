Житель Якутска сделал 14-метровую копию корабля из «Мандалорца»
Якутские поклонники научной фантастики построили копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», созданного по мотивам..
Дата загрузки: 2021-03-11
[Айаал Фёдоров, создатель копии корабля]:
«Все эти элементы работают, включаются двигатели. Пока аккумулятора нет – хотим подключить к электричеству, но замерзает этот блок. Прицел работает, все кнопки не просто так стоят – все рабочие, включая двигатель, габаритки, задние подфарники, открывается люк. В принципе, вот так всё выглядит».
Длина конструкции – 14 метров, ширина – десять, высота – четыре. Весит макет корабля больше тонны. На строительство ушло больше года. Помешали пандемия и финансовые трудности.
[Айаал Фёдоров, создатель копии корабля]:
«Я сначала вложил свои финансы, потом ещё друг помог – машину продал. Это безумие, конечно. Но уже ближе к концу появились спонсоры – более-менее помогали. Спасибо им».
Копию корабля установили на холме в парке «Урдэл». Айаал выложил фотографии конструкции в Instagram. Под одной из них оставил комментарий каскадёр, снимавшийся в «Мандалорце».
Короткая ссылка на эту страницу: