Скорость и манёвренность: как в Подмосковье прошли гонки дронов

В Московской области прошли соревнования по дрон-рейсингу. Это относительно молодой вид спорта. Все участники гонок сами..

В Московской области прошли соревнования по дрон-рейсингу. Это относительно молодой вид спорта. Все участники гонок сами сделали свои дроны.

Летательные аппараты оборудованы камерами и передатчиками видеосигнала. Пилоты надевают специальные шлемы или очки, на которые поступает изображение, и управляют дронами.

[Валерий Шашков, организатор соревнований]:

«Их задача – пройти трассу за максимально короткое время. Трасса имеет разные конфигурации. То, что вы видите сейчас, – это одна конфигурация, на других соревнованиях может быть другая и так далее».

Для таких соревнований используют дроны, которые отличаются от обычных большей скоростью и манёвренностью. При этом полёт длится всего несколько минут.

[Алексей, участник соревнований]:

«Вы видели, какой тут адреналин, жажда скорости. И это новые, интересные движения».

В 2017 году Международная авиационная федерация присвоила дрон-рейсингу статус официального вида спорта. Через год Министерство спорта России включило гонки на дронах во Всероссийский реестр видов спорта.

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