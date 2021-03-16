Испания и ДР Конго тоже приостановили использование вакцины AstraZeneca

Испания по меньшей мере на две недели прекратит использование вакцины от COVID-19, которую разработала англо-шведская компания..

[Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании]:

«Я сообщила региональному совету, что в качестве меры предосторожности мы временно приостановим использование вакцины AstraZeneca до тех пор, пока не выйдет отчёт Комитета по оценке фармаконадзорных рисков. Он изучит сообщения о случаях тромбоза, которые поступили в эти выходные».

Испания по меньшей мере на две недели прекратит использование вакцины от COVID-19, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Мадрид присоединился к растущему списку государств, которые также временно отказались от этого препарата по причине побочных эффектов, которые он вызывает.

Ранее прививки этой вакциной также временно перестали делать во Франции, Германии и Италии. До этого запрет на использование препарата также ввели Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Индонезия и несколько других стран.

Поступают сообщения о случаях появления тромбов в сосудах у небольшого числа пациентов, которым сделали прививку AstraZeneca.

[Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании]:

«Вышеуказанных случаев очень мало, но на них важно обратить внимание. Вот почему Испания вместе с другими странами приостановила использование вакцины в ближайшие две недели».

Отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca и Демократическая Республика Конго. Второго марта она получила 1,7 миллиона доз этой вакцины через программу COVAX. Но теперь правительство намерено подождать, пока закончится исследование возможных побочных эффектов.

Между тем, в Великобритании вакцинация препаратом продолжается. Это знаменитый лондонский Музей науки. Люди здесь выстроились в очередь в ожидании прививки.

[житель Лондона]:

«Я верю в советы учёных, а они заключаются в том, что мы должны делать прививки, поэтому я всё равно буду им следовать». [жительница Лондона]:

«Если ВОЗ говорит, что всё в порядке, то, наверное, всё будет в порядке. Из того, что я слышала, у меня сложилось впечатление, что только голландцы считают, что с этой вакциной есть какие-то проблемы».

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что подтверждённых случаев смерти, связанных с вакциной, пока зарегистрировано не было. В нескольких странах были случаи образования тромбов у пациентов, но пока связь этого с самим препаратом не доказали.

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