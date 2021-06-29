Исследование: вакцина AstraZeneca эффективна и при ревакцинации

Третья доза вакцины AstraZeneca вызывает сильный иммунный ответ. Такой вывод сделали фармацевты англо-шведской компании и учёные Оксфордского университета.

Вторую и третью дозы вакцин называют бустерными. Они усиливают иммунный ответ, формирующийся после первой прививки. В исследовании участвовали 90 человек. Сильных побочных эффектов при введении третьей дозы вакцины у них не зафиксировали.

[Тереза Ламбе, сотрудница Оксфордского университета]:

«Были некоторые опасения, что мы не сможем использовать эту вакцину для ревакцинации, но исследования говорят об обратном».

Специалисты также выяснили, что эффективность второй дозы увеличивается, если её вводить не через четыре, а через 12 недель после первой. Кроме того, результаты исследования показали, что две дозы вакцины AstraZeneca надёжно защищают от тяжёлого протекания болезни в случае заражения британским и индийским штаммами коронавируса. В исследовании участвовали 30 человек.

Между тем учёные пока не видят необходимости в ревакцинации.

[Тереза Ламбе, сотрудница Оксфордского университета]:

«Введение двух доз вакцин эффективно помогает разгрузить больницы. Но есть ещё много стран, где люди не получили даже одной дозы. Поэтому вакцины нужно в первую очередь отправлять туда».

Исследователи не исключают, что ситуация может измениться в худшую сторону, как это было осенью и зимой. В этом случае ревакцинация может понадобиться. Также в третьей вакцине могут нуждаться определённые группы людей.

[Тереза Ламбе, сотрудница Оксфордского университета]:

«Возможно, у пожилых или людей с ослабленным иммунитетом снизится количество антител. Тогда таким людям потребуется усилить иммунный ответ».

Учёные также запустили испытание вакцины против южноафриканского штамма коронавируса. Он беспокоит специалистов тем, что иммунная система переболевших и большинства привитых людей не распознаёт этот вариант, и они снова заражаются.

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