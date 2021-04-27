ЕС подаёт в суд на AstraZeneca за срыв сроков поставки вакцин

Европейская комиссия объявила о том, что подала судебный иск на англо-шведскую компанию AstraZeneca. Фирму обвиняют в..

[Стефан Де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии]:

«В минувшую пятницу Комиссия начала правовую процедуру в отношении компании AstraZeneca. Её обвиняют в нарушении договора об авансовых закупках. Так, компания не выполняет условий или некоторых условий соглашения, а также не предоставляет плана по своевременной доставке доз».

Европейская комиссия объявила о том, что подала судебный иск на англо-шведскую компанию AstraZeneca. Фирму обвиняют в том, что она не доставила в ЕС количество вакцин от COVID-19, оговоренное в соглашении.

Согласно контракту, во втором квартале этого года компания обещала доставить в ЕС 180 миллионов доз вакцины. При этом к июню она обязалась обеспечить гражданам блока около 300 миллионов доз.

Однако 12 марта AstraZeneca сообщила, что сможет обеспечить только треть нужного количества. Через неделю после этого Еврокомиссия направила в компанию юридическое письмо, которое стало первым шагом в формальной процедуре разрешения споров.

Процедуру от имени всех членов ЕС запустили в одном из бельгийских судов.

[Стефан Де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии]:

«Для нас важно обеспечить европейским гражданам быструю доставку необходимого количества доз согласно договору. Комиссия начала юридическую процедуру от своего имени, а также от имени 27 стран-членов».

В свою очередь компания AstraZeneca выразила сожаление в связи с иском ЕС. Она также сказала, что в ходе судебного разбирательства будет решительно защищаться.

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