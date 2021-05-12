В Бразилии приостанавливают вакцинацию беременных препаратом AstraZeneca после смерти женщины

Федеральное правительство Бразилии приостановило вакцинацию беременных женщин препаратом англо-шведской фирмы AstraZeneca. Причиной стала смерть жительницы Рио-де-Жанейро, которая была на 23 неделе беременности. Скончалась она после прививки.

Координатор программы вакцинации в стране говорит, что решение приняли после рекомендации главного регулирующего органа здравоохранения.

[Франсиеле Франсинату, координатор программы вакцинации]:

«Национальная программа иммунизации приняла решение временно приостановить вакцинацию беременных и недавно родивших препаратом AstraZeneca. Я подчеркиваю, что это очень редкий случай».

Власти продолжают расследование. 35-летняя женщина умерла от геморрагического инсульта в понедельник. До этого пять дней провела в больнице.

В заявлении AstraZeneca говорится, что беременные и кормящие женщины исключены из клинических испытаний вакцины против COVID-19. Компания также отмечает, что исследования на животных не дали прямых или косвенных доказательств вреда в отношении беременности или развития плода.

Общенациональное решение о приостановке последовало за аналогичными решениями, принятыми ранее в тот же день в штатах Рио и Сан-Паулу. При этом две другие разрешённые вакцины – Sinovac и Pfizer – продолжают использовать для беременных.

В Бразилии зафиксирована вторая по масштабам вспышка COVID-19 в мире: во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что официальное число погибших превысило 425 тысяч человек.

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