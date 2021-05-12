В Бразилии приостанавливают вакцинацию беременных препаратом AstraZeneca после смерти женщины
Федеральное правительство Бразилии приостановило вакцинацию беременных женщин препаратом англо-шведской фирмы AstraZeneca. Причиной стала смерть жительницы Рио-де-Жанейро,..
Дата загрузки: 2021-05-12
Координатор программы вакцинации в стране говорит, что решение приняли после рекомендации главного регулирующего органа здравоохранения.
[Франсиеле Франсинату, координатор программы вакцинации]:
«Национальная программа иммунизации приняла решение временно приостановить вакцинацию беременных и недавно родивших препаратом AstraZeneca. Я подчеркиваю, что это очень редкий случай».
Власти продолжают расследование. 35-летняя женщина умерла от геморрагического инсульта в понедельник. До этого пять дней провела в больнице.
В заявлении AstraZeneca говорится, что беременные и кормящие женщины исключены из клинических испытаний вакцины против COVID-19. Компания также отмечает, что исследования на животных не дали прямых или косвенных доказательств вреда в отношении беременности или развития плода.
Общенациональное решение о приостановке последовало за аналогичными решениями, принятыми ранее в тот же день в штатах Рио и Сан-Паулу. При этом две другие разрешённые вакцины – Sinovac и Pfizer – продолжают использовать для беременных.
В Бразилии зафиксирована вторая по масштабам вспышка COVID-19 в мире: во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что официальное число погибших превысило 425 тысяч человек.
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