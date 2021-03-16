Власти Непала спустя год разрешили восхождения на Эверест

Власти Непала после года закрытия открывают Эверест для восхождений. В Катаманду уже прибыли зарубежные альпинисты. В..

[Мохамед Хамад Мохамед Аль Халифа, принц Бахрейна]:

«Мы все взволнованы. Вся команда ждала этой минуты, и мы очень рады, что сезон открывается. Надеюсь, после тренировок мы доберёмся до вершины и поднимем там флаг Бахрейна».

Власти Непала после года закрытия открывают Эверест для восхождений. В Катаманду уже прибыли зарубежные альпинисты. В числе первых – принц Бахрейна.

Непал закрыл горы для туристов в марте прошлого года, чтобы сдержать распространение коронавируса. С возвращением альпинистов у проводников вновь появится работа.

[Мингма Шерпа, глава компании Seven Summit Treks]:

«В прибывшей команде 16 человек. 13 из них, включая принца, – из Бахрейна, а трое – из Великобритании. Это первая команда, прибывшая в Катманду для восхождения на Эверест в этом сезоне».

Высота Эвереста – более 8800 метров. Ожидается, что в этом сезоне вершину попытаются покорить не менее 300 иностранных альпинистов. По прибытии в Непал их ждёт недельный карантин.

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