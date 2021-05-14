Первые смерти в этом сезоне: на Эвересте скончалось два альпиниста

На горе Эверест – первые две смерти в этом сезоне. Во время спуска с высочайшего пика..

На горе Эверест – первые две смерти в этом сезоне. Во время спуска с высочайшего пика мира умерли двое альпинистов.

Один из них – 41-летний гражданин Швейцарии Абдул Вараич.

[Танешвар Гурагай, менеджер компании по организации восхождений]:

«Он поднялся на гору Эверест рано утром. И на спуске, на высоте примерно 8700 метров, силы его внезапно покинули. Мы послали шерпов, чтобы ему помочь, но не смогли спустить его с южной вершины Эвереста. Он умер поздно вечером».

Второй погибший – гражданин США китайского происхождения 55-летний Пувэй Лю.

[Танешвар Гурагай, менеджер компании по организации восхождений]:

«Он испустил последний вздох на Южном седле на высоте 7900 метров. На ступени Хиллари у него началась снежная слепота. Он был недалеко от вершины. Он был довольно крепкий. Шерпы доставили его в лагерь №4. Но он внезапно умер».

Как сообщается, причина смерти обоих альпинистов – физическое истощение. Других подробностей пока нет.

[Танешвар Гурагай, менеджер компании по организации восхождений]:

«Одно тело находится на высоте 7950 метров, что уже считается зоной смерти, а другое – на высоте 8700 метров. До 18 мая по прогнозам погода будет плохая. Альпинисты и шерпы уже спускаются в лагерь №2 или в базовый лагерь, и мы будем ждать более благоприятной погоды. Если позволят условия, мы спустим тела и отправим их обратно в США и Швейцарию».

Эверест, или Джомолунгму, впервые покорили в 1953 году Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей. С тех пор на гору взобралось более 6000 человек. И не менее 311 погибли.

В прошлом году из-за коронавируса восхождений не было. В этом сезоне Непал выдал рекордные 408 разрешений на покорение высочайшего пика планеты.

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