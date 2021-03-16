Эпидемия во Франции: «Кажется, что мы никогда не выйдем из порочного круга»

Власти Франции подверглись критике за то, что не вводят новый общенациональный «локдаун». Так, директор по управлению..

Власти Франции подверглись критике за то, что не вводят новый общенациональный «локдаун». Так, директор по управлению кризисами в парижских государственных больницах Бруно Рио считает, что ограничения нужны, поскольку в стране продолжает расти число заражений COVID-19, а палаты интенсивной терапии переполнены. [Бруно Рио, директор по управлению кризисами в больницах]:«Я часто слышу, что неделя без локдауна – это выигранная неделя. Но я так не считаю. Для меня она потеряна, особенно если посмотреть на количество смертей, число пациентов в реанимации. Нужно помнить, что там умирает каждый четвёртый».

Суточное число новых случаев коронавируса во Франции не превышает 30 тысяч, но не опускается ниже 26 тысяч. При этом количество смертей каждый день достигает нескольких сотен, хотя и медленно идёт на спад.

Одновременно палаты интенсивной терапии заполнены почти на 82%. Это самый высокий уровень с конца ноября, когда во Франции был второй «локдаун».

[Бруно Рио, директор по управлению кризисами в больницах]:«Наша стратегия позволила частично сдержать развитие эпидемии, но в итоге нас постигла неудача, потому что вирус мутировал. Британский вариант заразнее и смертоноснее. Нужна новая стратегия».

Рио также подтвердил, что средний возраст пациентов в палатах интенсивной терапии снижается. То есть тяжёлая форма COVID-19 всё чаще проявляется у молодых.

В Париже в аптеках по-прежнему делают экспресс-тесты на коронавирус. Также там начали предлагать вакцинацию.

[житель Парижа]:«Меня беспокоит то, что уже март 2021 года. Пандемия началась в марте 2020-го, но ничего с тех пор не изменилось: палаты интенсивной терапии и больницы переполнены. Создаётся впечатление, что мы никогда не выйдем из этого порочного круга». [жительница Парижа]:«По-моему, комендантский час не особо помогает, поскольку на неделе люди уходят домой рано, но по субботам в магазинах много покупателей».

В стране продолжается программа массовой вакцинации. Прививки сделали уже более пяти миллионам французов. Это почти 8% населения. При этом более двух миллионов 200 тысяч получили две дозы.

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