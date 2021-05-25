В Непале на фоне сообщений о вспышке COVID-19 на Эвересте продолжаются восхождения

Представитель правительства Непала заявил, что восхождения на гору Эверест продолжаются, несмотря на сообщения о вспышке COVID-19..

[Рудра Сингх Таманг, сотрудник департамента туризма Непала]:

«В Непале альпинисты продолжают восхождения в обычном режиме. Даже сейчас одна группа поднимается на Эверест».

Представитель правительства Непала заявил, что восхождения на гору Эверест продолжаются, несмотря на сообщения о вспышке COVID-19 в базовом лагере. В этом сезоне разрешение на восхождение получили более 400 иностранных альпинистов. Им помогают проводники и другой обслуживающий персонал.

Между тем руководитель австрийской экспедиции Лукас Фуртенбах эвакуировал свою группу и вспомогательный персонал с Эвереста в Катманду. Предварительно он обсудил ситуацию с врачом. Они пришли к выводу, что невозможно гарантировать безопасность людей, поскольку в базовом лагере много больных.

[Лукас Фуртенбах, глава компании Furtenbach Adventures]:

«Сейчас есть примерно 100 подтверждённых случаев COVID в базовом лагере Эвереста. Эти случаи подтверждены врачами, больницами, страховыми компаниями, руководителями экспедиций, пилотами вертолётов, которые перевозят пациентов, и, конечно же, самими альпинистами, которым в Катманду сделали тесты ПЦР и выдали положительный результат».

Коммунистические власти Непала полностью отвергают информацию о распространении коронавируса на Эвересте. Они утверждают, что не получали никаких сообщений о заражённых.

[Рудра Сингх Таманг, сотрудник департамента туризма Непала]:

«Если бы слухи о вспышке коронавируса в базовом лагере были верны, то альпинизм прекратился бы».

В марте прошлого года непальские власти из-за пандемии закрыли Эверест для туристов. Этой весной восхождения снова разрешили. Альпинизм приносил Непалу несколько миллионов долларов в год, и для страны это очень важный доход.

Первый случай заражения COVID-19 на Эвересте произошёл в конце апреля. Заболел норвежский альпинист. Его эвакуировали и доставили в Катманду. Мужчина уже вернулся домой.

В Непале в общей сложности выявлено более 520 тысяч случаев COVID-19, умерли шесть с половиной тысяч человек. Сейчас страна переживает новую волну эпидемии. Власти утверждают, что вирус распространился через индийскую границу.

В Индии от коронавируса уже скончались более 300 тысяч человек.

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