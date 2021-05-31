Двое рекордсменов, покоривших Эверест, поделились впечатлениями

Альпинисты из США и Гонконга, которые установили новые рекорды, покорив Эверест в 20-х числах мая, вернулись..

Альпинисты из США и Гонконга, которые установили новые рекорды, покорив Эверест в 20-х числах мая, вернулись в столицу Непала Катманду.

75-летний Артур Мьюир 23 мая стал старейшим американцем, поднявшимся на самый высокий пик в мире высотой 8848 метров.

Мьюир побил рекорд Билла Берка, который стал самым старым американцем, поднявшимся на гору в возрасте 67 лет в 2009 году.

[Артур Мьюир, покоритель Эвереста]:«Когда мы добрались до четвёртого лагеря, было очень ветрено и холодно. Мы двинулись вечером, около 22:00, но некоторые из нашей группы, которые посильнее, начали в 12. Я добрался до вершины. примерно в 8. И, честно говоря, я удивился, что смог это сделать, хотя сил не было даже встать на ноги».

А 45-летняя гонконгская альпинистка Цанг Инь-Хунг покорила пик менее чем за 26 часов. Это самое быстрое время среди женщин за всю историю восхождений.

Цанг вышла из базового лагеря в 13:20 по местному времени 22 мая. Пика достигла на следующий день. Обычно альпинисты проводят по несколько дней в разных лагерях, прежде чем достичь вершины.

[Цанг Инь-Хунг, альпинистка]:«Я чувствую облегчение и радость. Я не стремлюсь к рекордам. Просто хочу бросить вызов самой себе. Я всегда говорю своей команде и друзьям, что когда стремитесь к чему-то, всегда мечтайте о большем».

Цанг побила рекорд непалки Пхунджо Джангму Ламы, которая в 2017 году покорила Эверест за 39 часов и 6 минут.

Непал ежегодно получает миллионы долларов дохода от альпинистов. В этом году после отмены карантина он выдал 408 разрешений на восхождение на Эверест на период с апреля по май.

Короткая ссылка на эту страницу: