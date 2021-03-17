«Формула-24»: в Испании прошли гонки на электрокарах для школьников

Девять команд учащихся из Испании и Португалии выехали на гоночный трек в Бильбао в Стране Басков...

Девять команд учащихся из Испании и Португалии выехали на гоночный трек в Бильбао в Стране Басков. Здесь у стадиона «Сан-Мамес» проходят соревнования в классах «Формула-24» и Формула-24+».

В гонках участвуют электрокары с открытыми колёсами. Задача пилотов – максимально эффективно использовать заряд батареи в течение часа или полутора часов в зависимости от класса гонок.

Чем выше скорость, тем быстрее сокращается запас хода. Водитель должен выработать собственную стратегию езды. Побеждает команда, преодолевшая максимальное количество кругов за отпущенное время.

Этот проект запустили в Великобритании в 90-е годы. Его задача – заинтересовать школьников и студентов техникой, инженерией и математикой.

[Альберто Кастильо, школьник]:

«Помимо того, что это весело и интересно, можно изучать механику, электрику, а затем соревноваться. Также узнаёшь много нового в области инженерии».

Команды могут выступать на готовых машинах либо конструировать их сами. Одинаковыми на всех автомобилях должны быть только двигатель и батареи. Их поставляет компания Greenpower Iberia. Она может предоставить и другие комплектующие.

[Иманоль Гойяррога, директор школы]:

«В будущем появится много электромобилей. Очень важно, чтобы школьники с раннего возраста понимали необходимость зелёных технологий. Кроме того, в этом проекте они с детства работают в командах, и это помогает выявить лучшие качества в каждом ребёнке».

В классе «Формула-24» участвуют пилоты в возрасте от одиннадцати до 16 лет. На соревнованиях Формулы-24+» выступают гонщики в возрасте от одиннадцати до 25 лет.

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