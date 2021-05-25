В преддверии Олимпиады Япония открыла центры массовой вакцинации от COVID-19

В Японии открылись первые центры массовой вакцинации. Страна пытается как можно скорее сделать населению прививки от..

В Японии открылись первые центры массовой вакцинации. Страна пытается как можно скорее сделать населению прививки от COVID-19 в преддверии Олимпиады в Токио. Особый упор делают на пожилых.

Центры в Токио и Осаке смогут вакцинировать тысячи человек каждый день. Это поможет кампании прививок, которую уже ведёт правительство, пытаясь сдержать четвёртую для Японии волну пандемии.

В день открытия в центр в Токио пришли сотни человек.

[Хидэо Исикава, житель Токио]:

«Всё хорошо, я не боюсь. Примерно полтора года назад я переживал, поскольку не знал, кто может заразиться. Больше всего я боялся не за себя, а из-за того, что могу заразить близких, родителей или детей».

Центр расположился в районе Отемати между Императорским дворцом и деловым центром. Это здание относится к налоговой администрации. Однако в течение следующих трёх месяцев здесь будут делать прививки примерно 10 тысячам человек в день, а время работы составит 12 часов в сутки.

[Мидори Хидэкава, жительница Токио]:

«Сначала я думала сделать прививку в отделении, где я живу. Но встать в очередь там можно до 3 июня, а вакцинацию обещают сделать только в июле. То есть до июля я не смогу сделать вторую дозу, поэтому решила прийти сюда».

В девяти префектурах Японии действует режим чрезвычайной ситуации. Он должен был закончиться 31 мая. Однако правительство планирует продлить его до 20 июня.

Япония начала кампанию по вакцинации в середине февраля – позже, чем большинство крупных экономик.

Церемония открытия Олимпиады в Токио намечена на 23 июля.

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