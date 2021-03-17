В США – самый большой за 20 лет наплыв мигрантов на южную границу
На южной границе США наблюдается самый большой наплыв мигрантов за последние 20 лет. Об этом сообщил..
Дата загрузки: 2021-03-17
Люди прибывают в основном из бедных стран Центральной и Южной Америки, таких как Гватемала и Гондурас. Они приходят караванами в надежде на лучшую жизнь в США. При этом на непростом пути им приходится пробираться через лесные чащи и переплывать реки.
Но самое страшное не это, а угроза со стороны преступных группировок, особенно в Мексике. Банды похищают взрослых и детей, обращая их в сексуальное или трудовое рабство.
[Орнелио, мигрант из Гватемалы]:
«Я хочу сказать моим землякам в Гватемале и США, чтобы они дважды подумали, прежде чем отправляться в путь. Он сложный. Приезжать в чужую страну тоже сложно. Подумайте дважды, поскольку вас ждут страдания. Но, как гласит поговорка, на ошибках учатся».
С тех пор как к власти в США пришёл Джо Байден, он стал продвигать политику ослабления южной границы. Одновременно с апреля прошлого года росло число искателей убежища, которые нелегально попадают на территорию США.
Положение людей усугубили два урагана, а также пандемия коронавируса.
При этом мигрантов, которые подают документы на статус беженца официально, тоже стало намного больше. В основном, взрослые, путешествующие самостоятельно, получают отказ. А детей без сопровождения обычно принимают и отправляют в специальные центры содержания.
Ранее Дональда Трампа обвиняли, что он якобы помещает детей в клетки. Однако, как выяснилось, подобные центры существовали и при Бараке Обаме. При Джо Байдене они также сохранились. Изменилась лишь формулировка.
Тем временем, республиканцы в Конгрессе уже обвинили администрацию Байдена в том, что она вызвала наплыв людей.
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