В США – самый большой за 20 лет наплыв мигрантов на южную границу

На южной границе США наблюдается самый большой наплыв мигрантов за последние 20 лет. Об этом сообщил..

На южной границе США наблюдается самый большой наплыв мигрантов за последние 20 лет. Об этом сообщил Министерство внутренней безопасности.

Люди прибывают в основном из бедных стран Центральной и Южной Америки, таких как Гватемала и Гондурас. Они приходят караванами в надежде на лучшую жизнь в США. При этом на непростом пути им приходится пробираться через лесные чащи и переплывать реки.

Но самое страшное не это, а угроза со стороны преступных группировок, особенно в Мексике. Банды похищают взрослых и детей, обращая их в сексуальное или трудовое рабство.

[Орнелио, мигрант из Гватемалы]:

«Я хочу сказать моим землякам в Гватемале и США, чтобы они дважды подумали, прежде чем отправляться в путь. Он сложный. Приезжать в чужую страну тоже сложно. Подумайте дважды, поскольку вас ждут страдания. Но, как гласит поговорка, на ошибках учатся».

С тех пор как к власти в США пришёл Джо Байден, он стал продвигать политику ослабления южной границы. Одновременно с апреля прошлого года росло число искателей убежища, которые нелегально попадают на территорию США.

Положение людей усугубили два урагана, а также пандемия коронавируса.

При этом мигрантов, которые подают документы на статус беженца официально, тоже стало намного больше. В основном, взрослые, путешествующие самостоятельно, получают отказ. А детей без сопровождения обычно принимают и отправляют в специальные центры содержания.

Ранее Дональда Трампа обвиняли, что он якобы помещает детей в клетки. Однако, как выяснилось, подобные центры существовали и при Бараке Обаме. При Джо Байдене они также сохранились. Изменилась лишь формулировка.

Тем временем, республиканцы в Конгрессе уже обвинили администрацию Байдена в том, что она вызвала наплыв людей.

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