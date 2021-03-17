В Таиланде выставят на торги кошек, конфискованных у подозреваемой в наркоторговле

В Таиланде у подозреваемой в наркоторговле конфисковали шесть породистых кошек. Полиция предполагает, что дорогостоящих животных использовали..

В Таиланде у подозреваемой в наркоторговле конфисковали шесть породистых кошек. Полиция предполагает, что дорогостоящих животных использовали для отмывания денег. Спецоперация прошла в провинции Районг. Там находится дом женщины.

Её и ещё двух человек пытаются арестовать с января. Следователи считают, что они принадлежат к одной преступной группировке. Женщину задержать не удалось. Она скрылась до прибытия полиции.

Правоохранители конфисковали дом, участок земли, автомобиль и шесть кошек. Пять из них – шотландские вислоухие, шестая – бенгальская. По мнению полицейских, животные стоят тысячи долларов США.

Всё конфискованное имущество продадут. Домашних питомцев тоже планируют выставить на аукцион. При этом в полиции говорят, что могут вернуть владелице всё изъятое в ходе рейда, в том числе и кошек. Но для этого женщина должна доказать, что не причастна к наркоторговле и отмыванию денег.

Между тем эту ситуацию обсуждают в социальных сетях. Люди задаются вопросом: правильно ли продавать с молотка конфискованных животных.

Зоозащитники также призывают власти не выставлять кошек на торги. Они предлагают взять их на своё попечение и попытаться найти для них новых хозяев.

Когда состоится аукцион, пока не известно.

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