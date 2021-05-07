Австралия разрешит своим гражданам возвращаться из Индии с 15 мая

Австралия с 15 мая разрешит своим гражданам возвращаться из Индии, где распространяется мутировавший штамм COVID-19. Премьер-министр..

Австралия с 15 мая разрешит своим гражданам возвращаться из Индии, где распространяется мутировавший штамм COVID-19. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон запретил поездки в Индию и в обратном направлении в прошлом месяце.

Кроме того, власти сообщили, что недавняя вспышка коронавируса в Сиднее ограничилась только двумя случаями заражения.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Приказ, выпущенный для защиты биобезопасности, останется в силе до 15 мая. После этого возобновятся авиарейсы, предназначенные для возвращения наших граждан. Такие рейсы выполнялись уже длительное время и помогли вернуться примерно 20 тысячам человек».

Запрет Моррисона раскритиковали некоторые законодатели, поскольку премьер-министр пригрозил наказанием тем австралийцам, которые попытаются вернуться через третьи страны. Нарушителям грозили бы тюрьма и крупный штраф.

Премьера обвиняли и в том, что его жёсткое решение может испортить отношения с Индией. Однако Моррисон с этим не согласен.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Сегодня я буду беседовать с премьер-министром (Нарендрой) Моди. Мы уже оказывали поддержку Индии в виде кислородных баллонов, масок и других средств индивидуальной защиты. И эта помощь была принята с благодарностью. Мы намерены оказать ещё больше поддержки, и я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса с премьер-министром Моди».

В мае в Австралию из Индии должны вернуться 900 человек. Их перевезут на шести самолётах.

В стране за весь период пандемии выявили менее 30 тысяч случаев COVID-19. Умерли 910 человек. При этом с середины октября зарегистрировали менее десяти случаев смерти.

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