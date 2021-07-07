Как крошечная собака спасла мужчину от депрессии

17-летий брак Бобби Хамфриса распался, и он находился в депрессии. У Бобби была знакомая по имени Конни, которая беспокоилась о его состоянии и старалась поддержать. Он был ей очень благодарен. Однажды женщине надо было уехать, и она попросила его об одолжении.

Конни попросила Бобби присмотреть за чихуахуа по кличке Леди. Он согласился, хотя раньше видел эту собаку, и она казалась ему недружелюбной. Когда Бобби остался с Леди без хозяйки, к его удивлению маленькая собака заползла к нему на колени. «[Конни] утверждает, что раньше подобного не было, и собака ненавидит всех. С тех пор мы с Леди стали неразлучны», – рассказал Бобби.

«Я всё ещё пытался смириться с тем, что произошло в моей жизни. Я не мог даже встать и пойти на работу. Недели превращались в месяцы, и единственное, что меня радовало – это общение с собакой. Я не могу понять, как ей удалось украсть моё сердце», – вспоминает Бобби. Но собаку нужно было вернуть хозяйке.

Сначала Бобби хотел взять взрослую собаку чихуахуа, но она оказалась агрессивной. Тогда Бобби решил завести щенка. Он нашёл на сайте Petfinder щенка по кличке Харли. Но, увидев, в каких условиях живут щенки, взял ещё и Квинн.