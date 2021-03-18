Гонконгские столяры дают вторую жизнь спиленным и упавшим деревьям

Этот засыхающий лонган спиливают под присмотром гонконгского столяра Риччи Вона. Мастер и его помощники дадут дереву..

Этот засыхающий лонган спиливают под присмотром гонконгского столяра Риччи Вона. Мастер и его помощники дадут дереву вторую жизнь, сделав из него мебель или другие предметы домашнего обихода.

Риччи основал свою организацию после тайфуна «Мангхут», который обрушился на Гонконг в сентябре 2018 года. Тогда ураганным ветром повалило тысячи деревьев. Их хотели вывезти на свалку. Но мастер подумал, что это будет слишком большим ущербом.

[Риччи Вон, основатель организации HK Timberbank]:

«Мы начали перерабатывать выброшенные на свалку деревья и поняли, что они не такие уж ветхие и не сильно подпорчены жучком. Поваленные ветром или спиленные строителями деревья бывают абсолютно здоровыми, но их тоже выбрасывают».

В прошлом году организация собрала 300 тонн деревьев, предназначавшихся на выброс. Из них сделали столы, скамейки, настенные часы и различные предметы интерьера.

[Риччи Вон, основатель организации HK Timberbank]:

«Дерево растёт 50 или даже 100 лет, поэтому в нём много влаги, и нужно его высушить. Мы распиливаем ствол на много частей, чтобы влага быстрее испарялась. Когда дерево высохнет, нужно спроектировать новое изделие и начать работу. Необработанную древесину от произведения искусства отделяют три-четыре месяца».

Готовые изделия продаются на выставках. Покупателей всегда много.

[покупательница]:

«(Эта мебель) очень практична. Например, есть журнальные столики. Эти изделия простые, без вычурности и претенциозности. Здесь делают самую простую мебель».

Сырьё в мастерской есть постоянно. Сейчас здесь хранятся деревья десятков пород. При этом фермеры и лесорубы часто обращаются к столярам и предлагают забрать повалившиеся или засыхающие деревья.

Гонконгский мастер хочет в ближайшие годы расширить штат работников, чтобы успевать обрабатывать больше древесины. Он надеется, что в будущем сможет снизить зависимость Гонконга от импорта.

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