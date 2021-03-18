Гонконгские столяры дают вторую жизнь спиленным и упавшим деревьям
Этот засыхающий лонган спиливают под присмотром гонконгского столяра Риччи Вона. Мастер и его помощники дадут дереву..
Дата загрузки: 2021-03-18
Риччи основал свою организацию после тайфуна «Мангхут», который обрушился на Гонконг в сентябре 2018 года. Тогда ураганным ветром повалило тысячи деревьев. Их хотели вывезти на свалку. Но мастер подумал, что это будет слишком большим ущербом.
[Риччи Вон, основатель организации HK Timberbank]:
«Мы начали перерабатывать выброшенные на свалку деревья и поняли, что они не такие уж ветхие и не сильно подпорчены жучком. Поваленные ветром или спиленные строителями деревья бывают абсолютно здоровыми, но их тоже выбрасывают».
В прошлом году организация собрала 300 тонн деревьев, предназначавшихся на выброс. Из них сделали столы, скамейки, настенные часы и различные предметы интерьера.
[Риччи Вон, основатель организации HK Timberbank]:
«Дерево растёт 50 или даже 100 лет, поэтому в нём много влаги, и нужно его высушить. Мы распиливаем ствол на много частей, чтобы влага быстрее испарялась. Когда дерево высохнет, нужно спроектировать новое изделие и начать работу. Необработанную древесину от произведения искусства отделяют три-четыре месяца».
Готовые изделия продаются на выставках. Покупателей всегда много.
[покупательница]:
«(Эта мебель) очень практична. Например, есть журнальные столики. Эти изделия простые, без вычурности и претенциозности. Здесь делают самую простую мебель».
Сырьё в мастерской есть постоянно. Сейчас здесь хранятся деревья десятков пород. При этом фермеры и лесорубы часто обращаются к столярам и предлагают забрать повалившиеся или засыхающие деревья.
Гонконгский мастер хочет в ближайшие годы расширить штат работников, чтобы успевать обрабатывать больше древесины. Он надеется, что в будущем сможет снизить зависимость Гонконга от импорта.
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