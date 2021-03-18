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Почему в мире стало рождаться много близнецов

Почему в мире стало рождаться много близнецов

Новое исследование выявило, что мир находится на пике рождаемости близнецов. Учёные отмечают, что бум вызвали внедрение..

Дата загрузки: 2021-03-18

Новое исследование выявило, что мир находится на пике рождаемости близнецов. Учёные отмечают, что бум вызвали внедрение искусственного оплодотворения, а также откладывание рождения ребёнка на более поздний возраст. Однако роста сейчас уже не наблюдается.
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