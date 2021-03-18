Почему в мире стало рождаться много близнецов
Новое исследование выявило, что мир находится на пике рождаемости близнецов. Учёные отмечают, что бум вызвали внедрение..
Дата загрузки: 2021-03-18
Новое исследование выявило, что мир находится на пике рождаемости близнецов. Учёные отмечают, что бум вызвали внедрение искусственного оплодотворения, а также откладывание рождения ребёнка на более поздний возраст. Однако роста сейчас уже не наблюдается.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: