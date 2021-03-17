Меньше детей, больше стариков: Южной Корее грозит демографический кризис

Эта весёлая троица – чуть ли не единственные дети на отдалённом южнокорейском острове Нокдо. Всего их..

Эта весёлая троица – чуть ли не единственные дети на отдалённом южнокорейском острове Нокдо. Всего их четверо.

У 10-летнего Чхан Хи – две младшие сестры и ещё один друг, который младше его на год. Он мечтает, что когда-нибудь друзей у него станет больше.

[Лю Чхан Хи, местный житель]:

«В Сеуле очень много людей, там шумно и воздух плохой. А на Нокдо дороги пустые, тихо, воздух чистый. Я могу больше играть на улице, поэтому мне здесь нравится. Хорошо бы ещё здесь завести побольше друзей, тогда играть будет интереснее».

Нокдо стал символом демографического кризиса, который постепенно охватывает всю Южную Корею. Население страны в 2020 году признали самым быстро стареющим и – с самым низким уровнем рождаемости.

66-летний Ким Си Юнг – один из ста оставшихся жителей некогда процветающей рыбацкой деревни.

[Ким Си Юнг, местный житель]:

«Если численность будет сокращаться, то остров опустеет. Мне грустно, я хочу защитить Нокдо, но очень грустно видеть, что здесь всё меньше и меньше людей». [Лю Чхан Хи, местный житель]:

«Если у него есть что-то вкусное, он всегда меня зовёт и даёт это». [Ким Си Юнг, местный житель]:

«Это правда. А ещё я всегда играю с Чхан Хи в мяч и бадминтон. Но всегда проигрываю».

Ким вспоминает, что раньше в местной школе училось много детей. Но потом её пришлось закрыть.

[Ким Си Юнг, местный житель]:

«Я так плакал, когда на острове закрыли школу. Но приехала семья Чхан, и здесь снова появилась школа, когда пастор отправил письмо школьному директору. Новая школа открылась впервые за 11 лет».

Пастор – это отец Чхан Хи и двух его сестёр. Он беспокоится по поводу обучения сына.

[Лю Чон Пыл, пастор и отец троих детей]:

«Я не уверен, что вопрос со средней школой удастся решить. Самый оптимальный вариант – организовать среднюю школу для Чхан Хи здесь. Я также рассматриваю вариант домашнего обучения». [Лю Чхэ Хи, местная жительница]:

«Мне нравится на Нокдо, потому что я могу гулять на улице без маски».

Между тем, в столице Сеуле и её окрестностях сегодня живёт почти половина всего 51-миллионного населения страны. При этом растущие цены на жильё и пандемия ещё больше разуверили молодых южнокорейцев в необходимости заводить детей.

Короткая ссылка на эту страницу: