Афроамериканка с её ирландскими танцами стала звездой интернета

Быстрые и чёткие движения ногами, прыжки и зажигательные ритмы. Молодая афроамериканка из Ричмонда в штате Виргиния..

Быстрые и чёткие движения ногами, прыжки и зажигательные ритмы. Молодая афроамериканка из Ричмонда в штате Виргиния стала звездой интернета после того, как опубликовала видео своего исполнения ирландских танцев под хип-хоп музыку.

21-летняя студентка говорит, что во время пандемии узнала о популярности разнообразных видео на TikTok. Решила тоже опубликовать. В результате её танец просмотрели более миллиона раз.

[Морган Буллок, исполнительница ирландских танцев]:

«Не совсем привычное мне внимание я стала получать неожиданно, и это произошло очень быстро».

Морган танцует с трёх лет. Конкретно на этот стиль переключилась в 10. На Международном чемпионате по ирландским танцам 2019 года заняла 43-е место. С тех пор из-за пандемии соревнования пока не проводятся.

Перед нашествием вируса девушка успела побывать во многих странах мира. Говорит, что ирландские танцы исполняют люди самых разных национальностей.

[Морган Буллок, исполнительница ирландских танцев]:

«Я занимаюсь ирландскими танцами большую часть своей жизни, но, будучи исполнительницей, никогда не задумывалась о своей расе. Конечно, поначалу мои родители не очень меня поддерживали. Они просто ничего не знали об этих танцах, и люди, похожие на меня, редко ими занимаются. Но у меня появилось очень много друзей».

В мае 2020 года заместитель премьер-министра Ирландии приглашал девушку приехать станцевать в эту страну. Кроме того, знаменитая гастролирующая труппа Riverdance пригласила Морган выступить с ними, когда возобновятся гастроли коллектива в Соединённых Штатах.

Сама же Морган говорит, что рада мотивировать, обучать и вдохновлять более широкую аудиторию.

[Морган Буллок, исполнительница ирландских танцев]:

«Когда я росла, у меня не было образца для подражания среди исполнителей ирландских танцев, который бы выглядел как я. Теперь я могу стать таким образцом для молодых девушек и юношей, тех, кто хочет заниматься ирландскими танцами и делать то, что для них немного непривычно».

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