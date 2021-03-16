Руандийские мастера превращают старые покрышки в кресла, столы и обувь

В этой мастерской в столице Руанды посетителям показывают яркие изделия. Идея не только оригинальна, но ещё..

[Жан де Дье Камана, основатель мастерской]:

«Я решил начать это дело, когда увидел, что гости, которые приходили ко мне домой, садились на старые покрышки. Тогда я понял, что могу делать из них стулья. Я начал интересоваться этим и понял, что это возможно. Потом я изобрёл свой стиль».

В этой мастерской в столице Руанды посетителям показывают яркие изделия. Идея не только оригинальна, но ещё и экологична. Вместо свалки эти старые покрышки попадают в дома и на лужайки руандицев в виде столиков и удобных кресел.

Это небольшое предприятие работает почти 10 лет. Оно обеспечивает трудоустройством 12 человек.

За неделю мастера могут соорудить около 15 наборов для отдыха, которые включают пять кресел и столик. Такой гарнитур будет стоить 150-200 долларов.

Также компания делает из покрышек обувь. Её продают по цене до шести долларов.

Старые покрышки компания принимает не бесплатно. Так, она нанимает людей, которые находят сырьё в Кигали и его окрестностях. За каждую покрышку платит по пять долларов.

Таким образом решается ещё одна проблема – город освобождается от мусора.

[Саиди Нзабарера, работник предприятия]:

«Мне нравится эта работа, она уникальная. Я работаю без устали и могу без проблем прокормить семью. Это меня очень вдохновляет».

На эту компанию даже обратила внимание организация при Министерстве охраны окружающей среды Руанды.

[Жак Нсенгиюмва, сотрудник REMA]:

«С точки зрения защиты природы нужно поддерживать проекты, в которых покрышки превращают в другие предметы, полезные для людей».

Правительство Руанды также поставило себе цель увеличить переработку неорганических отходов на 40% до 2030 года.

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