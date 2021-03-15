Мир находится на пике рождаемости близнецов

Первое глобальное исследование рождаемости близнецов показало, что сейчас мир находится на его пике. В основном, причина..

[Кристиан Монден, профессор]:

«За последние два-три-четыре десятилетия близнецы чаще рождаются в развитых странах, в частности, из-за внедрения искусственного оплодотворения, а также из-за более поздних родов. Женщины рожают в зрелом возрасте, что также повышает вероятность появления близнецов».

Первое глобальное исследование рождаемости близнецов показало, что сейчас мир находится на его пике. В основном, причина в том, что в развитых странах в последние годы всё чаще стали прибегать к использованию экстракорпорального оплодотворения и других методов вспомогательной репродукции.

Согласно исследованию, ежегодно в мире рождается около миллиона 600 тысяч близнецов. При этом, если в 80-х годах прошлого века их рождалось по девять на 1000 родов, то теперь – по 12.

Исследователи отмечают, что сейчас в Европе и Северной Америке сосредоточились на совершенствовании методов лечения бесплодия, чтобы минимизировать многоплодие.

[Кристиан Монден, профессор]:

«Мы находимся на пике. Рост, который наблюдался по причине искусственного оплодотворения, остановился».

В Северной Америке блезницов рождалось на 70% больше. В Азии – примерно на треть. И только в семи исследуемых странах близнецы стали рождаться реже.

Особое внимание уделили Африке. Там уровень благосостояния населения постепенно растёт, и искусственное оплодотворение также становится популярнее.

[Кристиан Монден, профессор]:

«Но, с другой стороны, мы по-прежнему ожидаем, что общая рождаемость в этих странах снизится, и это само по себе приведёт к снижению. Так что, по нашему мнению, вероятно, в настоящее время мы действительно наблюдаем пик рождаемости близнецов как в относительном, так и в абсолютном выражении».

Исследование опубликовали в журнале Human Reproduction. Группа проанализировала данные о количестве близнецов в 165 странах в период с 2010 по 15-й годы, а также и в 112 странах с 1980 по 85-й годы.

Короткая ссылка на эту страницу: