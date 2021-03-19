Франция вводит локдаун в Париже и ещё 15 департаментах

Премьер-министр Франции ввёл четырёхнедельный локдаун в 16 департаментах, включая Париж. В стране идёт третья волна эпидемии. Ситуация ухудшилась частично из-за более заразного британского штамма коронавируса. Новые ограничения вступают в силу 20 марта.

[Жан Кастекс, премьер-министр Франции]:

«Распространение коронавируса ускоряется уже 15 дней. За последнюю неделю давление на систему здравоохранения возросло. Пришло время столкнуться с последствиями».

Между тем премьер-министр заявил, что локдаун не будет таким жёстким, как в марте и ноябре прошлого года. Школы продолжат работать в обычном режиме. Останутся открытыми супермаркеты, торгующие товарами первой необходимости. Также разрешили работать книжным и музыкальным магазинам.

Людям можно выходить на улицу для занятий спортом, но нельзя удалятся от дома дальше десяти километров. Запрещены поездки в другие регионы без крайней необходимости. Также власти рекомендуют по возможности работать из дома.

[Жан Кастекс, премьер-министр Франции]:

«Последнее исследование Института Пастера показывает, что 29% пациентов заражаются на работе. Поэтому требуется, чтобы в ближайшие недели все предприятия и администрации перевели сотрудников на удалённую работу».

Комендантский час остаётся в силе.

[Жан Кастекс, премьер-министр Франции]:

«Начало комендантского часа переносится с шести на семь часов вечера. Это связано с переходом на летнее время».

Правительство Франции воздерживается от введения третьего общенационального карантина, но ранее локально уже вводило локдаун. Эти меры коснулись департаментов Па-де-Кале и Приморские Альпы, а также Дюнкерка.

Во Франции с начала пандемии выявили более четырёх миллионов случаев COVID-19, скончались 90 тысяч человек.

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