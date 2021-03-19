На северо-востоке Мексики полыхает масштабный лесной пожар
На северо-востоке Мексики продолжает полыхать лесной пожар, который уже называют самым интенсивным для региона за последние..
Дата загрузки: 2021-03-19
Выжжено уже 3,5 тысячи гектаров леса и лугов.
[Эглантина Каналес, секретарь по защите окружающей среды]:
«Это была халатность. Мы не знаем – где и как начался пожар, но точно знаем, что причина в человеческой халатности».
Сгорели также около десяти жилых домов. 70 семей были эвакуированы во временные убежища.
Пожарные пока приостановили работу из-за плохой погоды.
[Эглантина Каналес, секретарь по защите окружающей среды]:
«Это очень проблемный пожар, очень серьёзный. На то, чтобы взять его под контроль, уйдёт много дней. Сейчас все условия – в его пользу. Мы можем лишь попытаться сдержать его в некоторых точках. Он захватил много гектаров территории в штатах Коауила и Нуэво-Леон».
В тушении задействовано около 300 пожарных.
Короткая ссылка на эту страницу: