На северо-востоке Мексики полыхает масштабный лесной пожар

На северо-востоке Мексики продолжает полыхать лесной пожар, который уже называют самым интенсивным для региона за последние..

На северо-востоке Мексики продолжает полыхать лесной пожар, который уже называют самым интенсивным для региона за последние несколько лет. Огонь распространяется всё шире. Способствуют жара и сильный ветер.

Выжжено уже 3,5 тысячи гектаров леса и лугов.

[Эглантина Каналес, секретарь по защите окружающей среды]:

«Это была халатность. Мы не знаем – где и как начался пожар, но точно знаем, что причина в человеческой халатности».

Сгорели также около десяти жилых домов. 70 семей были эвакуированы во временные убежища.

Пожарные пока приостановили работу из-за плохой погоды.

[Эглантина Каналес, секретарь по защите окружающей среды]:

«Это очень проблемный пожар, очень серьёзный. На то, чтобы взять его под контроль, уйдёт много дней. Сейчас все условия – в его пользу. Мы можем лишь попытаться сдержать его в некоторых точках. Он захватил много гектаров территории в штатах Коауила и Нуэво-Леон».

В тушении задействовано около 300 пожарных.

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