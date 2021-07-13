Пожар в ковидной больнице в Ираке: не менее 50 погибших

У них не было шанса выжить. Не менее 50 человек погибли, более 67 пострадали в результате..

У них не было шанса выжить. Не менее 50 человек погибли, более 67 пострадали в результате пожара в коронавирусной больнице на юге Ирака. Трагедия произошла в городе Насирия. Пожар начался после взрыва баллона с кислородом.

Пожарные взяли огонь под контроль. Спасатели осматривают сгоревшее здание в поисках тел других погибших. Много пациентов до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди жертв пожара – двое сотрудников больницы. В некоторые секции здания сложно попасть из-за сильного задымления.

Как сообщается, возгорание началось в отделении, которое построили всего три месяца назад. Оно было рассчитано на 70 ковидных пациентов.

Тем временем премьер-министр Ирака созвал срочную встречу с главными министрами и приказал снять с должностей и арестовать высших чиновников сферы здравоохранения и гражданской обороны Насирии, а также главного врача больницы.

Напомним, подобный инцидент в стране – не первый. Так, несколько месяцев назад в результате пожара в коронавирусном госпитале в Багдаде погибло более 80 человек. Тогда причиной возгорания также стал взрыв баллона с кислородом.

Ослабленный войной и санкциями Ирак сейчас переживает всплеск заболеваемости ковидом. Ежедневно здесь выявляют более 9 тысяч новых заражённых. За всё время в стране было зарегистрировано почти полтора миллиона инфицированных. Более 17,5 тысяч человек скончались.

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