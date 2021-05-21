В Греции людей эвакуируют из-за лесного пожара

В южно-центральной части Греции людей эвакуируют из-за лесного пожара. Он уже уничтожил около 20 квадратных километров..

В южно-центральной части Греции людей эвакуируют из-за лесного пожара. Он уже уничтожил около 20 квадратных километров леса и сжёг несколько жилых домов.

Пожар начался вечером в среду в сосновом лесу с густой растительностью возле Коринфского залива, в 80 километрах западнее Афин. За ночь огонь распространился в соседнюю общину Мегара в Западной Аттике.

О погибших сообщений не поступало.

В горах Ерания эвакуировали жителей семи деревень и двух монастырей. В посёлке Схинос эвакуировали около 200 человек. Сгорело, по меньшей мере, три дома.

В тушении огня задействовано более 200 пожарных, включая добровольцев, 80 пожарных машин, 17 самолётов и один вертолёт.

Работу осложняет сильный ветер в восемь баллов по шкале Бофорта. Дым от пожара видно и в Афинах. Небо над Акрополем – серое.

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