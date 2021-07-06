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В Канаде полыхает около 200 лесных пожаров

В Канаде полыхает около 200 лесных пожаров

Канадские пожарные пытаются справиться с двумя сотнями лесных пожаров на западе страны. Для помощи туда направили..

Дата загрузки: 2021-07-06

Канадские пожарные пытаются справиться с двумя сотнями лесных пожаров на западе страны. Для помощи туда направили подразделения из других регионов, включая провинции Онтарио и Нью-Брансуик.

Большинство пожаров полыхают в провинции Британская Колумбия. Причём 46 из них начались за последние два дня. Две трети взять под контроль пока не удаётся.

В некоторых населённых пунктах организуют эвакуации. Особенно тяжёлая ситуация в городе Литтон, где пожар полыхает уже неделю. Огонь сжёг жилые дома и привёл к гибели двоих местных жителей.

Пожары в Канаде начались из-за сильной жары и огромного количества ударов молний. Так, за сутки с 30 июня по 1 июля в Британской Колумбии и западной Альберте было зарегистрировано более 710 тысяч разрядов. Как отмечают метеорологи, обычно в этот период их около 8 тысяч.

В Литтоне тем временем зафиксировали самую высокую температуру воздуха за последние 80 лет – почти 50 градусов Цельсия.

Из-за жары в Британской Колумбии скончалось 719 человек. В настоящее время она идёт на спад.
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