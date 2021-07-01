Как вёшенки очищают природу после лесных пожаров

Пепелище на западе США стало привычной картиной. В лесных пожарах сгорают дома и машины. Но огонь..

Пепелище на западе США стало привычной картиной. В лесных пожарах сгорают дома и машины. Но огонь не только уничтожает имущество людей. Он также приносит экологическое загрязнение, разрушая местные экосистемы. Все токсичные вещества от пожаров уходят в почву и подземные воды.

На этом месте в горах Санта-Крус ещё прошлым летом стоял дом Тонье Вольд-Свитцер. Теперь женщина предоставила эту землю под эксперимент. Восстановить пострадавшую среду намерены с помощью грибов.

[Тонье Вольд-Свитцер, хозяйка сгоревшего дома]:

«Казалось, грибы такой известный продукт. Мы жарим их с яйцами на завтрак. Я не знала, что они обладают такой удивительной способностью. Я изучила много исследований и узнала, что их используют для ликвидации разливов нефти и при других катастрофах».

Учёные считают, что вёшенки способны расщепить химические вещества, содержащиеся в пепелище.

[Эрика Шрёдер, миколог]:

«Это как фильтр против чрезмерного накопления тяжёлых металлов. Грибы также разлагают нефтехимические продукты, которые уходят в подземные воды».

Грибы высаживают по периметру фундамента сгоревшего дома. Пока грибные споры выглядят как белая плесень, медленно разрастающаяся на брёвнах.

[Эрика Шрёдер, миколог]:

«Наши дома, к сожалению, построены из токсичных материалов: от изоляции стен до двухкамерных окон, наполненных химическими газами. По сути, каждый уголок дома сегодня содержит токсичные материалы».

Через некоторое время учёные проверят, какой объём химикатов удалось поглотить грибам. Подобные эксперименты проводят в нескольких других зонах пожаров по всей Северной Калифорнии.

Короткая ссылка на эту страницу: