Дожди в мексиканском штате Оахака: улицы превратились в реки

Улицы превратились в реки в городах на юге Мексики. Перед этим на регион обрушились сильные дожди...

[жительница Хучитана]:

«Мы в центре наводнения. Вышла из берегов река Лос-Перрос. Вода в ней поднялась до моста и затопила четыре городских квартала. Она почти дошла до центра города».

Улицы превратились в реки в городах на юге Мексики. Перед этим на регион обрушились сильные дожди.

Речь идёт о городе Хучитан в штате Оахака. Здесь затопило сотни домов.

[жительница Хучитана]:

«Это просто рюкзак к одеждой, для детей там мало. Там молоко, бутылочка для ребёнка и всё». [Хосе Антонио Санчес, член местного правительства]:

«В настоящее время пострадавших домов – тысяча. Возможно, мы не всё посчитали, поскольку видели пока только одну часть города. В другой части, как сообщают, вода затопила дома. <…> Нашествие воды оставило после себя грязь и мусор, и сейчас первоочередная задача – уборка улиц, чтобы всё это не попало в сточные трубы».

Метеорологи предупреждают, что дожди будут идти до следующей недели. Местные жители готовятся к новым наводнениям.

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