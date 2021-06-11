Наводнения и снегопады: на восток Австралии обрушились природные катаклизмы

Погодные катаклизмы обрушились на восток Австралии. В штате Виктория началось наводнение после того, как сюда пришли..

Погодные катаклизмы обрушились на восток Австралии. В штате Виктория началось наводнение после того, как сюда пришли ураганные ветры и обильные дожди. Около 26 тысяч жителей города Траралгон в 160 километрах от Мельбурна получили предписание эвакуироваться.

Власти говорят, что получили более 5000 вызовов с просьбой о помощи. Также полиция сообщает об одном погибшем. Тело мужчины нашли в полузатопленном автомобиле.

[местная жительница]:

«Когда я проснулась, дул сильный ветер, летали вертолёты, было шумно и царил хаос».

Спасательные службы отмечают, что в пригороде Мельбурна скорость ветра достигала 100 километров в час. Оборвались линии электропередачи. Также на многие дома упали деревья.

[Кевин Паркин, метеоролог экстренных служб спасения]:

«Сильные ветры повредили много растительности. Ночью в хребтах Стшелецкого уровень осадков превысил 200 миллиметров. В результате очень быстро поднялся уровень воды в Траралгон-Крик, утром началось наводнение».

Между тем, в штате Новый Южный Уэльс наблюдается небывалый снегопад. Жители города Оранж проснулись среди сугробов. Говорят, что такого не видели уже давно.

[местный житель]:

«Я родился и вырос здесь, мне 47 лет. И я не видел здесь такого снега с тех пор, как был, наверное, таким. Обычно снег идёт по ночам, а утром его остаётся совсем немного, к вечеру он исчезает. Но в этот раз снег шёл ночью и продолжает идти».

Напомним, что привычные для нас летние месяцы в Австралии считаются зимними. В этот период наблюдается похолодание, и начинается сезон дождей.

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