Смотрители колумбийского зоопарка выходили брошенного детёныша капибары
В зоопарке колумбийского города Кали смотрители растят детёныша капибары. Самка родилась в декабре прошлого года, но..
Дата загрузки: 2021-04-05
[Сусана Посада, сотрудница зоопарка]:
«Команда ветеринаров и специалистов по уходу за животными была вынуждена позаботиться о детёныше, чтобы он мог нормально развиваться».
Месяца через два капибару поместят в вольер с другой молодой самкой, а пока малышка учится необходимым премудростям.
[Сусана Посада, сотрудница зоопарка]:
«Её воспитательница делает всё то, что обычно делает мать капибары: кормит и моет её, играет с ней, учит её плавать и так далее. Это ежедневный процесс».
Капибару также называют водосвинкой. Это травоядное ведёт полуводный образ жизни. Капибары обитают на берегах водоёмов в Центральной и Южной Америке. Эти грызуны чистоплотные и обладают спокойным, дружелюбным нравом, поэтому южноамериканцы часто держат их как домашних питомцев. Они родственники морских свинок.
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