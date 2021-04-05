Смотрители колумбийского зоопарка выходили брошенного детёныша капибары

В зоопарке колумбийского города Кали смотрители растят детёныша капибары. Самка родилась в декабре прошлого года, но..

[Сусана Посада, сотрудница зоопарка]:

«Команда ветеринаров и специалистов по уходу за животными была вынуждена позаботиться о детёныше, чтобы он мог нормально развиваться».

В зоопарке колумбийского города Кали смотрители растят детёныша капибары. Самка родилась в декабре прошлого года, но мать от неё отказалась. Возможно, потому, что впервые принесла потомство.

Месяца через два капибару поместят в вольер с другой молодой самкой, а пока малышка учится необходимым премудростям.

[Сусана Посада, сотрудница зоопарка]:

«Её воспитательница делает всё то, что обычно делает мать капибары: кормит и моет её, играет с ней, учит её плавать и так далее. Это ежедневный процесс».

Капибару также называют водосвинкой. Это травоядное ведёт полуводный образ жизни. Капибары обитают на берегах водоёмов в Центральной и Южной Америке. Эти грызуны чистоплотные и обладают спокойным, дружелюбным нравом, поэтому южноамериканцы часто держат их как домашних питомцев. Они родственники морских свинок.

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