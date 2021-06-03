Редкие «танцующие лемуры» поселились в Честерском зоопарке в Англии

В Честерском зоопарке в Великобритании поселилась пара редких обезьян вида сифака Кокереля. Этих животных также называют..

В Честерском зоопарке в Великобритании поселилась пара редких обезьян вида сифака Кокереля. Этих животных также называют «танцующими» лемурами из-за их необычной манеры передвижения по земле. Сифаки прыгают боком, словно исполняя какой-то замысловатый танец.

Обезьяны прибыли из Центра лемуров Дьюка, который располагается в американском штате Северная Каролина. Это восьмилетние самец и самка. Их зовут Эллиот и Беатрис.

Сифаки Кокереля в зоопарке Европы появились впервые. Животные будут участвовать в программе сохранения редких видов. Эти лемуры занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Сифака Кокереля – эндемик Мадагаскара. Своё название вид получил в честь французского натуралиста Шарля Кокереля. А слово «сифака» похоже на звуки, которые издают эти животные.

Сифаки питаются растительной пищей и живут группами. При этом они не занимают больших территорий и редко конфликтуют с сородичами.

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