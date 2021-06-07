Детёныш южного белого носорога родился в израильском зоопарке

Зоологический центр Сафари в израильском городе Рамат-Ган пополнился новым питомцем. Это детёныш носорога. Его маму зовут..

[Шира Инбар Данин, смотрительница зоопарка]:

«Вы можете видеть позади меня Рианну. Она родила детёныша мужского пола. Пока мы не дали ему имени, но очень рады этому событию».

Зоологический центр Сафари в израильском городе Рамат-Ган пополнился новым питомцем. Это детёныш носорога. Его маму зовут Рианна.

Детёныш относится к подвиду южный белый носорог. В отличие от северного белого носорога эти животные находятся в большей безопасности. В дикой природе Южной Африки насчитывается более 20 тысяч особей. Однако южным белым носорогам по-прежнему угрожает браконьерство, поэтому подвид занесён в Красную Книгу.

Новорождённый детёныш и его мама пока остаются в огороженной зоне для беременных самок. Сотрудники зоопарка будут наблюдать за их здоровьем и безопасностью. Через несколько недель детёныш должен подрасти и окрепнуть. После этого его вместе с Рианной переведут в общий вольер.

Самка стала мамой уже в третий раз. А всего в зоопарке родилось 33 детёныша носорога.

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