Кражи собак участились в Великобритании в период пандемии
[Энн Коулард, владелица собак
Дата загрузки: 2021-03-25
[Энн Коулард, владелица собак]:
«Он подошёл и просто сказал: «Какая хорошая собачка». Потом отстегнул поводок и ушёл».
Жительница английского графства Кент вспоминает момент, когда неизвестный украл одного из её любимых мопсов. Мужчина был в маске и подошёл в то время, когда Энн выгуливала своих питомцев. 11-летнюю собаку пока так и не нашли.
[Энн Коулард, владелица собак]:
«Мои собаки – это моя жизнь. Не пожелаю такого даже злейшему врагу».
В период пандемии в Великобритании участились кражи собак. Эксперты говорят, что теперь их воруют примерно в три раза чаще. Причина в том, что спрос на четвероногих питомцев вырос, а щенков не хватает из-за ограничений и закрытых границ.
[Энн Коулард, владелица собак]:
«У меня случился мини-инсульт. Врачи сказали, что это из-за стресса. Я люблю свою собаку и скучаю по ней. Сложно объяснить это словами».
Кражи нередко сопровождаются насилием.
[Вейн Мэй, сотрудник организации по поиску собак]:
«Недавно было несколько случаев, когда людям угрожали ножом, а потом крали их собак. Было несколько незаконных проникновений в дом с конкретной целью похитить щенков».
Однако специальных законов, которые распространялись бы на кражу собак, в Великобритании пока нет.
[Кэти Борн, представитель полиции Сассекса]:
«Проблема в том, что у нас недостаточно обвинительных приговоров. И это, я думаю, отчасти связано с тем, что полиции очень трудно понять истинную природу этого преступления, потому что нет отдельного пункта в законе».
Между тем, Энн Коулард считает, что грабитель украл у неё собаку, предварительно отследив маршрут её прогулок.
[Энн Коулард, владелица собак]:
«Они не считают, что это животное, которое дышит, у которого есть чувства. Для них это просто вещь».
Женщина надеется, что её питомица всё же вернётся домой.
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