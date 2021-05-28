Изготовление спорранов и ткачество из конского волоса оказались под угрозой вымирания в Великобритании

Шотландский мастер Малколм Резерфорд Скотт делает спорраны ручной работы. Изготавливать эти традиционные сумки его научил отец. В наше время спорраны – неотъемлемая часть национальной одежды шотландцев.

[Малколм Резерфорд Скотт, ремесленник]:

«Всё меняется, но традиции остаются неизменными».

Однако более дешёвое массовое производство поставило это ремесло под угрозу исчезновения. Его внесли в так называемый красный список Ассоциации традиционных ремёсел Великобритании.

[Малколм Резерфорд Скотт, ремесленник]:

«Конечно, я чувствую критическую опасность. Может быть, я один из последних умельцев».

Пошив килтов пока не попал в красный список. Чтобы сохранить это традиционное ремесло, шотландцам предлагают обучение в мастерских.

[Аманда Моффет, швея]:

«Мне сказали, что легче стать врачом, чем изготовителем килтов, потому что обучение длится очень много лет».

В этом году Ассоциация добавила в красный список 20 ремёсел, в том числе – ткачество из конского волоса. В Сомерсете осталась только одна такая мастерская.

[Анна Смит, директор компании John Boyd Textiles]:

«Наши изделия очень искусные. Я считаю, что это ремесло и мастерство – тоже отрасль промышленности. У нас есть очень старые станки, сделанные в 1870 году. Мы считаем очень важным то, что делаем здесь».

В список также вошли такие ремёсла, как огранка алмазов и изготовление пуантов и глазных протезов из стекла. Однако за последние два года ни одно традиционное мастерство в Великобритании не исчезло, а некоторые даже переживают подъём.

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