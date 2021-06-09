В Вестминстерском дог-шоу будут участвовать ещё четыре породы собак

В Вестминстерском дог-шоу в США будут участвовать ещё четыре породы собак. Это аргентинский дог, бивер-йоркширский терьер,..

В Вестминстерском дог-шоу в США будут участвовать ещё четыре породы собак. Это аргентинский дог, бивер-йоркширский терьер, барбет и бельгийская овчарка разновидности лакенуа.

Аргентинский дог был выведен в 20-е годы прошлого века для охоты на крупного зверя.

[Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов]:

«Аргентинский дог присоединяется к группе рабочих собак. Как только его увидишь, сразу понятно, что это рабочая собака. Он очень мускулистый и атлетично сложенный, с белой шерстью».

Бивер-йоркширского терьера вывели в середине 80-х годов прошлого века в Германии. Барбеты, которых также называют французскими водяными собаками, – редкая порода. Первые упоминания о ней относятся к XIV веку. Бельгийские овчарки появились в конце XIX столетия.

Вестминстерское дог-шоу в этом году пройдёт на открытом воздухе в поместье Линдхерст в Тарритауне. Мероприятие перенесли из Нью-Йорка из-за карантинных ограничений. Зрителей на выставке не будет. В состязаниях могут участвовать 209 пород и разновидностей собак.

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