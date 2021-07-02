Исследование: короновирусная инфекция вызывает долгосрочные изменения в клетках крови

Одышка, усталость и головные боли – такие симптомы всё ещё сохраняются у некоторых пациентов, выздоровевших после..

Одышка, усталость и головные боли – такие симптомы всё ещё сохраняются у некоторых пациентов, выздоровевших после инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Такой синдром называют «долгим ковидом».

Немецкие учёные Центра физики и медицины Макса Планка в Эрлангене нашли возможное объяснение такому явлению.

[Йохен Гук, сотрудник Института общества Макса Планка]:

«Это может быть связано с тем, что клетки крови больше не могут выполнять работу должным образом, не могут так хорошо доставлять кислород в лёгкие или другие органы».

Исследователи выяснили, что COVID-19 может изменять красные и белые тельца – эритроциты и лейкоциты.

[Мартин Крэтер, сотрудник Института Макса Планка]:

«Эритроциты очень эластичные, поэтому хорошо проходят через тончайшие кровеносные сосуды. Мы обнаружили, что у пациентов с COVID большая часть таких клеток теряет эластичность».

В эксперименте участвовали 17 пациентов с остропротекающим «ковидом», 14 выздоровевших и 24 здоровых человека, которые не заражались коронавирусом.

Для анализа учёные использовали разработанный ими метод под названием цитометрия деформируемости в реальном времени. Они проанализировали более четырёх миллионов клеток крови.

[Мартин Крэтер, сотрудник Института Макса Планка]:

«С помощью этого нового метода мы впервые можем изучить до 1000 клеток в секунду и обнаружить в них изменения. По сравнению с предыдущими технологиями мы изучаем клетки в 36 тысяч раз быстрее».

Также учёные обнаружили, что у больных «ковидом» изменяются некоторые виды лейкоцитов, такие как лимфоциты, нейтрофилы и моноциты. Как выяснилось, они теряют эластичность, деформируются и становятся жёсткими.

Исследователи говорят, что можно было бы создать лекарства, которые будут регулировать размер или жёсткость клеток. Так они снова смогут лучше выполнять свою функцию.

Короткая ссылка на эту страницу: