«Козлиный десант» высадился в парке Нью-Йорка для борьбы с сорняками
Два десятка коз снова приехали на Манхэттен решать важную задачу. Им необходимо избавить парк Риверсайд от..
Дата загрузки: 2021-07-19
[Дэн Гародник, глава заповедника]:
«Они съели японский спорыш и виноградовник уссурийский, перекусили шиповником, легко освоили труднопроходимую местность позади меня и проглотили ядовитый плющ, даже не задумываясь».
Этот способ борьбы с сорняками становится в парках города крайне популярным. Посмотреть на работу рогатых помощников приходят десятки людей.
[Изабелла Джаррольд, зрительница]:
«В детстве я ходила в контактный зоопарк, и там был один козлик, я только помню его кличку. Его звали Сеймур. И это был самый милый козлик в мире. Он позволял его тискать. И это было так мило. Обожаю коз».
[Бет Лински, зрительница]:
«Они милые добрые животные, и они приносят только пользу. Они дают прекрасный козий сыр. Домашняя коза – это отлично».
Раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов. Потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением.
[Джордон Мартинс-Сианек, сын владельца коз]:
«Помимо того, что они милые, они не только съедают много зелени, но также нейтрализуют семена. То есть растения не появятся в следующем году».
Такую армию рогатых привезли только в первый день. Из 24 животных оставят пять. Они будут поедать растительность каждый день до конца лета. Потом с помощью всенародного голосования объявят главного победителя.
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