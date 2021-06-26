GPS-трекеры для дроздов: биологи изучают причины миграции певчих птиц

Биолог Эмили Уильямс смотрит в бинокль, наблюдая за певчими птицами в Такома-парке в штате Мэриленд. Её..

Биолог Эмили Уильямс смотрит в бинокль, наблюдая за певчими птицами в Такома-парке в штате Мэриленд. Её задача – поймать странствующего дрозда и закрепить на нём миниатюрный GPS-маяк. В отличие от некоторых других собратьев из семейства дроздовых эти пернатые – перелётные.

[Эмили Уильямс, биолог Джорджтаунского университета]:

«Одна из главных целей исследования – выяснить, почему некоторые птицы мигрируют, а некоторые нет. Заложено ли это генетически? Нам надо точно определить, какую роль в этом играет генетика, а какую – окружающая среда».

Исследование, которое длится уже три года, проводят биологи Джорджтаунского университета. Раньше они могли наблюдать только за птицами более крупными, чем воробьинообразные, поскольку GPS-трекеры были тяжёлыми.

Теперь технология усовершенствовалась. К тому же маленький маяк может определять местоположение птицы с точностью до десяти метров. Раньше погрешность составляла 200 километров.

[Питер Марра, биолог Джорджтаунского университета]:

«Чтобы понять, как птицы мигрируют и почему они это делают, надо прикрепить к их спине специальное оборудование. Его сигналы улавливают искусственные спутники на орбите Земли, а также антенна на МКС».

Спутник, уловив сигнал, посылает его на компьютер, и биологи узнают о местонахождении птицы. Так составляется картина маршрутов миграции, мест зимовки и размножения.

Учёные также наблюдают за странствующими дроздами, которые гнездятся в штатах Индиана, Флорида и Техас. Они выяснили, что эти птицы во время миграции могут пролетать более 4500 километров.

В будущем биологи планируют применять GPS-трекеры, способные измерять влажность воздуха и атмосферное давление.

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