Власти Египта обещают найти виновных в смертоносной ж/д-аварии

Вышившие в результате столкновения двух поездов в Египте проходят лечение в нескольких больницах. В инциденте погибло..

[Мостафа Гамал, главврач больницы в Тахте]:

«К нам поступило около 60 пострадавших. Девять отправили в университетскую больницу, 30 выписали, 19 остаются здесь. К сожалению, ещё двое в нашей больнице скончались».

Вышившие в результате столкновения двух поездов в Египте проходят лечение в нескольких больницах. В инциденте погибло не менее 32 человек. Ещё 165 пострадали.

Авария произошла близ города Тахта в 365 километрах к югу от Каира.

Кто-то из пассажиров поезда сорвал стопкран, и состав остановился. Вскоре в него сзади врезался другой поезд, который ехал в том же направлении. С рельсов сошли три вагона.

[пострадавший]:

«До станции оставалось 4-5 километров. Наш поезд замедлил ход и потом полностью встал. Примерно через пять минут в нас врезался другой поезд». [пострадавшая]:

«Я села в поезд, и минут через 15 всё вдруг стало корёжить – сиденья и прочее. Кто-то частично вытащил меня из-под сидений и металла, и я услышала, как они говорят: «Помоги, помоги нам тебя вытащить». Я стала выталкивать себя, чтобы помочь им, и, в конце концов, они меня вытащили. Снаружи я потеряла сознание. Мне на лицо побрызгали водой, чтобы смыть грязь. Потом приехала скорая».

Президент Египта пообещал найти виновных. Ведётся следствие.

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