Власти Риги обещают закрыть нелегальные хостелы после смертоносного пожара
Восемь человек погибли в результате пожара в нелегальном хостеле в центре Риги. Ещё шестеро доставлены в..
Дата загрузки: 2021-04-29
На месте пожара продолжают работать эксперты. По этому делу уже задержаны три человека, включая владельца квартиры, где располагался мини-отель.
[Янис Гринбергс, глава опер. управления пожарной службы]:
«Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. 24 человека были эвакуированы, девять – спасены и, к сожалению, восемь погибли».
Пожар случился под утро. Хостел находился на шестом этаже жилого дома рядом с железнодорожным вокзалом, и обычно там останавливались иностранцы. Личности погибших пока не установлены.
Тела сильно обожжены. Двоих надеются опознать в ближайшее время. Чтобы идентифицировать остальных, потребуется экспертиза ДНК.
[Андрей Грисинс, начальник уголовной полиции]:
«Полагаем, что там могли быть и латвийцы, и иностранцы. Это трагедия с очень серьёзными последствиями».
Власти столицы обещают принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
[Мартинш Стакис, мэр Риги]:
«Должен сказать, что эта трагедия заставит нас действовать быстрее. Скорее всего, эта квартира – не единственная в своём роде в Риге. И нам нужно с этим разобраться».
Отели и хостелы в Латвии на время пандемии не закрывали, однако иностранных гостей стало значительно меньше.
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