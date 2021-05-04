Власти Гонконга заговорили о законе, который будет определять «фейковые» новости

В то время как в Гонконге растут опасения по поводу ущемления свободы слова, лидер региона Кэрри..

В то время как в Гонконге растут опасения по поводу ущемления свободы слова, лидер региона Кэрри Лам объявила, что власти разрабатывают закон о «фейковых» новостях. По её словам, он поможет решить проблемы дезинформации, разжигания ненависти и лжи в СМИ.

Выступая на еженедельной пресс-конференции, она сказала, что власти исследуют вопрос, однако пока сроков для нового закона нет.

[Кэрри Лам, глава администрации Гонконга]:«Закон о фальшивых новостях требует широкого исследования, особенно того, как правительства зарубежных стран борются с этими тревожными тенденциями распространения неточной информации, дезинформации, ненависти и лжи в социальных сетях».

Этот комментарий она сделала на следующий день после увольнения из государственной службы вещания Гонконга популярной журналистки и телеведущей Набелы Козер. Она была известна тем, что во время антиправительственных протестов в 2019 году не боялась задавать Кэрри Лам и другим чиновникам неудобные вопросы.

Кроме того, телекомпания начала удалять архивное видео с репортажами Козер со своего канала на Youtube и со страниц в социальных сетях.

В прошлом месяце состоялся суд над ещё одной журналисткой государственной службы вещания Гонконга Бао Чой. Её признали виновной в незаконном получении публичной информации для её документального фильма. В нём она рассказывала о нападении полицейских на продемократических протестующих в 2019 году.

Тогда демонстранты повсеместно обвиняли правоохранителей в чрезмерном применении силы, запугивании активистов и даже их убийствах.

Гонконг также скатился в международном рейтинге свободы прессы с 18 места в 2002 году на 80-е в 2020-м. При этом материковый Китай занимает 177 место из 180-ти.

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