3D-модель Токио помогает городскому планированию и предотвращению стихийных бедствий
Японские специалисты обновили трёхмерную модель Токио. Она выполнена в масштабе 1:1000. Здесь можно увидеть все 23..
Дата загрузки: 2021-04-29
3D-модель отображает месторасположение улиц, зданий, железнодорожных линий и других конструкций.
[Синдзи Такада, сотрудник компании Mori Building]:
«Люди, участвующие в городском развитии, – это не только эксперты, но и бизнесмены, живущие и работающие в разных районах. Важно, чтобы все говорили на одном языке и с одной и той же точки зрения. Поэтому думаю, очень важно дать им визуальную информацию, чтобы каждый мог легко её понять».
Трёхмерная модель Токио помогает в городском планировании и предотвращении стихийных бедствий. Её обновляют ежегодно.
[Рюхэи Каваи, сотрудник компании Mori Building]:
«Я 20 лет работаю над 3D-моделью Токио. У Токио есть много привлекательных черт, но меня также очень впечатляет то, как быстро он меняется».
Токио – один из самых больших городов мира. Его площадь – более 2000 квадратных километров. В городе живёт 14 миллионов человек. Он считается самым безопасным на планете.
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