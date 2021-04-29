3D-модель Токио помогает городскому планированию и предотвращению стихийных бедствий

Японские специалисты обновили трёхмерную модель Токио. Она выполнена в масштабе 1:1000. Здесь можно увидеть все 23..

Японские специалисты обновили трёхмерную модель Токио. Она выполнена в масштабе 1:1000. Здесь можно увидеть все 23 специальных района столичного округа, в том числе – Сибую, где заново отстроили небоскрёб.

3D-модель отображает месторасположение улиц, зданий, железнодорожных линий и других конструкций.

[Синдзи Такада, сотрудник компании Mori Building]:

«Люди, участвующие в городском развитии, – это не только эксперты, но и бизнесмены, живущие и работающие в разных районах. Важно, чтобы все говорили на одном языке и с одной и той же точки зрения. Поэтому думаю, очень важно дать им визуальную информацию, чтобы каждый мог легко её понять».

Трёхмерная модель Токио помогает в городском планировании и предотвращении стихийных бедствий. Её обновляют ежегодно.

[Рюхэи Каваи, сотрудник компании Mori Building]:

«Я 20 лет работаю над 3D-моделью Токио. У Токио есть много привлекательных черт, но меня также очень впечатляет то, как быстро он меняется».

Токио – один из самых больших городов мира. Его площадь – более 2000 квадратных километров. В городе живёт 14 миллионов человек. Он считается самым безопасным на планете.

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