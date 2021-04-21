Президент Чада убит, армия обещает выборы через 18 месяцев

Армия Чада хочет вернуть власть гражданскому правительству и провести свободные и демократические выборы через 18 месяцев...

[Джимадум Тирайна, член переходного военного совета]:

«Создав временный военный совет, силы обороны и безопасности не стремятся захватить власть. Мы хотели бы заверить людей, что члены временного военного совета вернут власть гражданскому правительству после свободных и демократических выборов».

Армия Чада хочет вернуть власть гражданскому правительству и провести свободные и демократические выборы через 18 месяцев. Об этом заявил вице-президент переходного военного совета по государственному телевидению после того, как лидер страны в понедельник неожиданно был убит.

По заявлению властей, президент Чада Идрисс Деби, который правил страной более 30 лет, был убит в битве с исламистскими повстанцами на севере страны.

Его сына уже назначили временным президентом переходного совета военных офицеров.

68-летний Деби пришел к власти в результате восстания в 1990 году. Все десятилетия своего правления он был вынужден удерживать свой пост на фоне многочисленных восстаний и попыток государственного переворота.

Точная причина его смерти пока неизвестна. Но очевидно, что проблемы Чада и его союзников теперь могут усугубиться.

Так, повстанцы базирующейся в Ливии группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» уже отвергли переходный план военных и пообещали продолжить наступление на столицу Нджамену.

Улицы города опустели. Люди стараются не выходить из дома, опасаясь боёв.

[житель Нджамены]:

«Мы не хотим, чтобы во время переходного периода у власти был представитель военных, поскольку снова возникнут проблемы. Нужен гражданский».

В 2018 году Деби инициировал изменение конституции. Это дало ему возможность оставаться у власти до 2033 года. При этом в обществе росло недовольство его управлением нефтяными богатствами страны и репрессиями оппонентов.

Правительство США уже объявило, что хотело бы видеть передачу власти в соответствии с конституцией Чада. А президент Франции сказал, что его страна потеряла «храброго друга» и союзника, который помогал Западу бороться с исламистскими группировками в Африке.

Короткая ссылка на эту страницу: