Президент Чада убит, армия обещает выборы через 18 месяцев
Армия Чада хочет вернуть власть гражданскому правительству и провести свободные и демократические выборы через 18 месяцев...
Дата загрузки: 2021-04-21
[Джимадум Тирайна, член переходного военного совета]:
«Создав временный военный совет, силы обороны и безопасности не стремятся захватить власть. Мы хотели бы заверить людей, что члены временного военного совета вернут власть гражданскому правительству после свободных и демократических выборов».
По заявлению властей, президент Чада Идрисс Деби, который правил страной более 30 лет, был убит в битве с исламистскими повстанцами на севере страны.
Его сына уже назначили временным президентом переходного совета военных офицеров.
68-летний Деби пришел к власти в результате восстания в 1990 году. Все десятилетия своего правления он был вынужден удерживать свой пост на фоне многочисленных восстаний и попыток государственного переворота.
Точная причина его смерти пока неизвестна. Но очевидно, что проблемы Чада и его союзников теперь могут усугубиться.
Так, повстанцы базирующейся в Ливии группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» уже отвергли переходный план военных и пообещали продолжить наступление на столицу Нджамену.
Улицы города опустели. Люди стараются не выходить из дома, опасаясь боёв.
[житель Нджамены]:
«Мы не хотим, чтобы во время переходного периода у власти был представитель военных, поскольку снова возникнут проблемы. Нужен гражданский».
В 2018 году Деби инициировал изменение конституции. Это дало ему возможность оставаться у власти до 2033 года. При этом в обществе росло недовольство его управлением нефтяными богатствами страны и репрессиями оппонентов.
Правительство США уже объявило, что хотело бы видеть передачу власти в соответствии с конституцией Чада. А президент Франции сказал, что его страна потеряла «храброго друга» и союзника, который помогал Западу бороться с исламистскими группировками в Африке.
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