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Контейнеровоз, на неделю перекрывший Суэцкий канал, сняли с мели

Контейнеровоз, на неделю перекрывший Суэцкий канал, сняли с мели

Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Сейчас судно находится под охраной. В..

Дата загрузки: 2021-03-29

Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Сейчас судно находится под охраной. В работах участвовали 10 буксиров, а также – экскаваторы. Они выкопали десятки тонн песка из-под носа застрявшего корабля. Снять его с мели помогли и весенние высокие приливы.

Когда канал откроют для других судов, пока не известно. В результате инцидента путь не смогли продолжить 370 кораблей, в том числе – более 20 танкеров.

Контейнеровоз длиной 400 метров и водоизмещением 220 тысяч тонн сел на мель неделю назад. Он двигался из Китая в Нидерланды. Его зафрахтовала тайваньская компания Evergreen Marine. Она сообщила, что судно попало в песчаную бурю, что ухудшило видимость, а сильный порыв ветра сбил его с курса. Корабль развернуло так, что носом он упёрся в один берег, а кормой – в другой.

Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря, создавая кратчайший путь из Азии в Европу. Ежедневно в обоих направлениях проходит 50 судов.

Суэцкий канал обеспечивает 12% мировой торговли. По подсчётам экспертов, блокировка водного пути обходится примерно в 400 миллионов долларов в час.
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